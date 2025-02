Rutte: la Nato deve fare molto di più sulla spesa per la difesa Bruxelles, 12 feb. (askanews) - La Nato deve fare "molto di più" sulla spesa per la difesa, ha affermato il Segretario Generale Mark Rutte, parlando da Bruxelles alla vigilia della riunione dei ministri della Difesa della Nato. "Nel 2024 gli alleati della Nato in Europa e Canada hanno investito 485 miliardi di dollari Usa nella difesa, un aumento di quasi il 20% rispetto al 2023, con ben due terzi degli alleati che hanno speso almeno il 2% del loro Pil per la difesa -ha detto Rutte - mi aspetto che un numero ancora maggiore di alleati raggiunga e in molti casi superi l'obiettivo nel 2025". Rutte ha definito il tema in cima all'agenda. Donald Trump ha più volte chiesto alla Nato di spendere più del doppio per la difesa.