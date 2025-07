Rutelli: a Videocittà il sole che brilla anche di notte Roma, 2 lug. (askanews) - "Al centro di Videocittà, nel grande gazometro, c'è il sole che brilla di notte. E proprio quest'anno sono 800 anni da quando san Francesco ha scritto il Cantico di Frate Sole, il Cantico delle Creature. Quindi abbiamo voluto legare questo momento dell'innovazione straordinaria, del viaggio nella creatività, con l'umiltà di quest'uomo, che passano i secoli ma non perde la sua attualità, la sua forza. Videocittà è nata da 8 anni ormai per mettere insieme artisti di nuova generazione, creativi, realtà del digitale e delle arti immersive più avanzate con la cittadinanza. Perché non è un posto per addetti ai lavori, ci sono il popolo, le persone, le famiglie, i giovani. E si incontrano adesso, nell'area del gazometro Ostiernse, questa vecchia area industriale che è stata risanata grazie all'Eni e oggi accoglie migliaia di persone in festa, che scoprono esperienze meravigliose e allo stesso tempo imparano come il mondo stia cambiando. Non ci dobbiamo far comandare dall'intelligenza artificiale senza essere noi che sappiamo qual è la vita che prescegliamo, anche per quanto riguarda l'arte. Arte digitale? Arte immersiva? Sì, e allo stesso tempo i più bravi interpreti e grandi innovatori. Li vogliamo scoprire qui, nell'area del gazometro Ostiense". Lo ha detto l'ideatore e presidente di Videocittà Francesco Rutelli, presentando l'ottava edizione del Festival che si terrà a Roma tra il 3 ed il 6 luglio nel complesso Eni del Gazometro Ostiense.