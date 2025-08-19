Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
VideoRussia-Ucraina, Cassis: "Prontissimi a ospitare i colloqui a Ginevra"
19 ago 2025
Russia-Ucraina, Cassis: "Prontissimi a ospitare i colloqui a Ginevra"

Il ministro degli Esteri svizzero: "Putin ha l'immunita' se verra' per i colloqui di pace"