Russia, tre legali di Navalny condannati al carcere Vladimir, 17 gen. (askanews) - Tre avvocati dell'oppositore russo Aleksey Navalny, morto in una colonia penale dell'estremo Nord russo l'anno scorso, sono stati condannati a pene detentive tra i tre anni e mezzo e cinque anni e mezzo di reclusione in base all'accusa di partecipazione a "organizzazione estremista". Si tratta di Adim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin, arrestati nell'autunno del 2023. Un tribunale della regione di Vladimir ha condannato Kobzev a cinque anni e mezzo di reclusione, mentre Liptser deve scontare cinque anni e Sergunin tre e mezzo. I tre sono stati accusati di avere portato fuori dalle strutture carcerarie dove è stato detenuto Navalny i messaggi contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina e contro il presidente Vladimir Putin. Nella regione di Vladimir il defunto oppositore era stato incarcerato prima del trasferimento nella regione artica, da cui la giurisdizione del caso.