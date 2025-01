Russia: speriamo che l'accordo su Gaza porti a stabilizazione durevole Milano, 16 gen. (askanews) - "Riteniamo che la conclusione di questo accordo contribuirà a creare le condizioni necessarie per l'istituzione di un processo di risoluzione politica globale del problema palestinese su una base giuridica internazionale universalmente riconosciuta. L'obiettivo finale è la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale e Israele che vive in pace e sicurezza". Lo ha affermato la portavoce della diplomazia russa, Maria Zakharova.