Russia, Meloni: a fianco di Mattarella ogni volta che viene attaccato Roma, 18 mar. (askanews) - "L'Italia si è dimostrata una nazione solida e credibile, con una posizione chiara e che rivendica il suo ruolo sullo scenario globale, è una nazione il cui parere conta" e voglio dire con la stessa determinazione che "siamo al fianco del presidente Mattarella ogniqualvolta viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.