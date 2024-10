Russia, la Duma approva il trattato strategico con la Corea del Nord Mosca, 24 ott. (askanews) - La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, approva all'unanimità il "trattato sul parternariato strategico globale" con la Corea del Nord. Il voto giunge mentre il presidente russo Vladimir Putin presiede il vertice dei paesi Brics in Kazan per segnalare che non è isolato come l'Occidente sostiene, e mentre gli Stati Uniti accusano la Russia di aver ricevuto migliaia di soldati nord - coreani, inviati da Pyongyang forse per combattere sul fronte ucraino.