Russia, chiamata in diretta: "Non commentiamo sui missili "Yuzhmash" Milano, 21 nov. (askanews) - La portavoce della diplomazia russa ha ricevuto, nel corso di una conferenza stampa, l'ordine di non commentare l'attacco contro la città ucraina di Dnipro, che, secondo Kiev, è stato effettuato giovedì con un missile intercontinentale. Durante il briefing, Maria Zakharova è stata interrotta tramite una telefonata. Poi si sente una voce in linea che le chiede di "non commentare" l'attacco con "missili balistici" alla fabbrica di produzione di satelliti Pivdenmach, situata nel centro di Dnipro.