Russia, almeno tre morti in un attacco ucraino a Izhevsk Izhevsk (Repubblica di Udmurtia), 1 lug. (askanews) - Almeno tre persone sono state uccise in un attacco con drone lanciato dalle Forze Armate ucraine contro un'azienda a Izhevsk, capitale della repubblica russa di Udmurtia: lo ha riferito il governatore Aleksandr Brechalov. "Permettetemi di informarvi sulla situazione attuale dopo l'attacco a una delle nostre fabbriche - ha detto Brechalov sul suo canale Telegram - per quanto riguarda le vittime, mi dispiace dire che ci sono alcuni morti e altri feriti gravi. Attualmente stanno ricevendo tutta l'assistenza necessaria in un ospedale di Izhevsk". La città colpita si trova a oltre 1.000 km dal confine con l'Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito l'abbattimento di sessanta droni da combattimento ucraini in diverse regioni della Russia nella notte.