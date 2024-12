Ruggieri: Medicina di laboratorio utile Roma, 18 dic. (askanews) - La fotografia del contesto in cui ci troviamo a lavorare è fatta di azioni rapide e decisioni immediate. Il pronto soccorso deve garantire una diagnosi rapida e un trattamento appropriato per la qualità e la sicurezza delle cure in urgenza ai pazienti. In questo contesto un laboratorio di analisi con determinate caratteristiche e tempistiche brevi di refertazione è uno strumento formidabile, un driver per far sì che in pronto soccorso si possa fare un percorso diagnostico-terapeutico appropriato al paziente". Lo ha dichiarato la dott.ssa Maria Pia Ruggieri, Direttore Pronto Soccorso Ospedale San Giovanni Addolorata, intervenuta questa mattina a Largo Chigi, il format di Urania TV.