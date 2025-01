Rugby, suggestiva presentazione del Guinness Sei Nazioni al Colosseo Roma, 21 gen. (askanews) - I capitani delle squadre di rugby di Italia, Scozia, Francia, Irlanda, Galles e Inghilterra al centro dell'arena dove un tempo combattevano i gladiatori. È stata scelta la splendida cornice del Colosseo per lanciare l'edizione 2025 del Guinness Sei Nazioni. Antoine Dupont, Michele Lamaro, Maro Itoje, Rory Darge, Calean Doris e Jac Morgan, sono pronti a sfidarsi per la conquista dei trofeo più ambito in Europa. I giocatori, con i rispettivi allenatori, sono stati i protagonisti di uno shooting suggestivo. Per la prima volta è stata scelta Roma per presentare il Torneo che prenderà il via tra il 31 gennaio e il 1 febbraio con l'Italia di coach Gonzalo Quesada impegnata in Scozia.