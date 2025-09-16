Rubio: finestra di tempo breve per raggiungere un accordo con Hamas Tel Aviv, 16 set. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco, dato che Israele ha lanciato attacchi particolarmente pesanti su Gaza City. "Gli israeliani hanno avviato le operazioni lì. Quindi crediamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo" con il movimento islamista palestinese, ha detto ai giornalisti. "Non abbiamo più mesi", ma "probabilmente qualche giorno e forse qualche settimana", ha detto Rubio ai giornalisti mentre lasciava Israele diretto in Qatar.