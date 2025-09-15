Rubio da Netanyahu: "gli Usa continueranno a far pressione sull'Iran" Gerusalemme, 15 set. (askanews) - il segretario di Stato americano Marco Rubio ha promesso a Israele di mantenere la "massima pressione" sull'Iran per impedirgli di sviluppare un'arma nucleare. "Il presidente (Trump) prosegue con una campagna di massima pressione , ha detto Rubio ai giornalisti insieme al primo ministro Benjamin Netanyahu, aggiungendo che ci sarà "ancora massima pressione economica sull'Iran finché non cambierà rotta".