Rubio: accordo su terre rare darà a Usa motivo per proteggere Ucraina Shannon (Irlanda), 12 mar. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che un accordo sulle terre rare darebbe agli Stati Uniti un "interesse diretto" nella protezione dell'Ucraina, senza promettere garanzie formali di sicurezza. "Non lo presenterei come una garanzia di sicurezza, ma certamente, se gli Stati Uniti hanno un interesse economico che generi entrate per il nostro popolo e per quello ucraino, avremmo interesse a proteggerlo", ha detto Rubio ai giornalisti durante una sosta di rifornimento in Irlanda.