Roncan: sostenibilità valore, non solo un obiettivo di business Roma, 29 mag. - Heidelberg Materials investe in innovazione e coinvolge attivamente clienti e mercato: "Le nuove generazioni ci danno fiducia. La sostenibilità è un patrimonio condiviso." A ricordarlo è Stefano Roncan, Cement Commercial Director di Heildelberg Materials, ospite della rubrica Road To Forum promossa da GBC Italia per anticipare le storie, i protagonisti e i temi di sostenibilità che troveranno spazio all'interno dell'evento Green Building Forum Italia. Nel mondo dell'industria, parlare di sostenibilità significa andare oltre le logiche del profitto per abbracciare una visione etica e responsabile del futuro. Lo sa bene Roncan, che racconta con entusiasmo l'impegno dell'azienda verso un modello produttivo sempre più attento all'ambiente. "La sostenibilità suscita un enorme interesse perché tocca valori profondi, che vanno ben oltre il business quotidiano. Il nostro compito è bellissimo: trasmettere un valore. E da parte del team, così come dei nostri clienti - oltre 250 hanno già aderito ai nostri progetti - c'è un coinvolgimento reale, anche a valle." Chiedere uno sforzo economico in nome dell'ambiente, ammette Roncan, non è semplice in un contesto di mercato competitivo, dove ogni azienda fa i propri calcoli. Ma Heidelberg Materials guarda avanti con fiducia. "Siamo ottimisti, soprattutto per l'attenzione crescente delle nuove generazioni verso questi temi. Abbiamo sostituito il clinker - la componente del cemento che genera più CO? durante la combustione - con materiali alternativi già disponibili sul mercato, in grado di mantenere alte performance e ridurre sensibilmente l'impatto ambientale." Una scelta che si è rivelata vincente: in quattro anni, le vendite di questa nuova gamma di prodotti sono cresciute del 700%, segnando un successo commerciale che testimonia l'interesse crescente del mercato. E con 15.000 clienti solo in Italia, Heidelberg Materials ha individuato proprio nella sostenibilità la sua prima linea d'azione commerciale. A questo si affiancano importanti investimenti tecnologici. Tra questi, un impianto innovativo a Brevik, in Norvegia, che, pur basandosi su una tecnologia già esistente, è stato applicato per la prima volta al settore del cemento per ridurne drasticamente l'emissioni. "È il nostro gioiello tecnologico, un impianto straordinario. Siamo i primi al mondo ad applicare questa tecnologia al cemento. Un passo avanti concreto verso un futuro più sostenibile." Stefano Roncan e Heildelberg Materials saranno tra i protagonisti di Green Building Forum Italia, l'evento che il 27 ottobre 2025 porterà a Milano tutta la filiera delle costruzioni e che vuole guidare lo sforzo collettivo richiesto dalla transizione in atto verso un futuro che sia più sano tanto per l'ambiente quanto per le persone che lo abitano.