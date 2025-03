Rome Business School, 950 studenti e 105 aziende alla Career Fair Roma, 8 mar. (askanews) - Si è svolta a Spazio Novecento a Roma, la Career Fair di Rome Business School, la più grande fiera del lavoro organizzata da una business school in Italia che ha collegato 105 aziende ad oltre 950 studenti. Connessioni lavorative, opportunità di networking, colloqui e talk dedicati: oltre 550 opportunità di lavoro proposte in 16 settori, tra cui finanza, tech, moda, hospitality. L'evento ha rappresentato un'occasione preziosa per le aziende, per incontrare candidati qualificati, ma soprattutto per gli studenti per candidarsi a posizioni aperte, farsi conoscere dai recruiter e conoscere da vicino le aziende. "I ragazzi sono tutti molto preparati, con background diversificati. Per noi è importantissimo essere qui alla Career Fair, siamo qui per reclutare quelli che in prospettiva dovrebbero essere i nostri futuri leader. Cosa stiamo cercando? Ruoli flessibili, capaci di garantire lo stesso livello di performance a vari livelli in vari business line quindi, non solo profili settoriali specifici per un determinato business, ma in grado di garantire gli stessi standard anche a più livelli e in varie aree dell'azienda", afferma Fabrizio Maltese, Full Lifecycle Recruiter per Amazon. Andrew, studente frequentante il Master in International Management della Rome Business School, ha dichiarato: "Sto conseguendo il master in International Management qui alla Rome Business School. La Career Fair è molto importante per noi studenti perché abbiamo la possibilità di incontrare tantissime aziende, possiamo stringere rapporti con queste e magari anche trovare lavoro in Italia o anche in Europa. È stato molto interessante incontrare aziende come Amazon o BNL". Evidente l'impegno di RBS nello sviluppo della carriera degli studenti attraverso una formazione pratica e attenta agli ultimi trend e necessità del mondo del lavoro: un approccio che ha portato il 70,7% degli studenti di RBS a ricevere un'offerta di lavoro prima di completare il Master e il 78% a riscontrare un aumento di stipendio nel corso degli studi. La Career Fair si conferma quindi un'opportunità importante per entrare nel mondo del lavoro, costruire connessioni preziose e ricevere supporto concreto nel definire il proprio percorso professionale.