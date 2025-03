Romania, Georgescu escluso dalle presidenziali, scontri in piazza Bucarest, 10 mar. (askanews) - Scontri in piazza a Bucarest tra i tra i sostenitori di Calin Georgescu e la polizia. A innescare le tensioni la decisione dell'ufficio elettorale della Romania di non ammettere la candidatura dello stesso Georgescu alle nuove presidenziali, dopo che la precedente tornata elettorale era stata annullata a seguito dell'affermazione del candidato indipendente di destra. I manifestanti domenica pomeriggio si erano adunati nei pressi degli edifici dell'ufficio elettorale in attesa della decisione. E quando la polizia ha cercato di allargare le transenne che delimitavano un perimetro attorno all'edificio, sono iniziati gli scontri, secondo quanto riporta il quotidiano romeno Adevarul. Le forse dell'ordine hanno sparato lacrimogeni contro i manifestanti. Georgescu potrà cercare di far ricorso contro la decisione presso la Corte costituzionale, lo stesso organismo che aveva annullato le elezioni.