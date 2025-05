Roma, torna il Moscerine Film Festival dedicato ai bambini under 12 Roma, 5 mag. (askanews) - A Roma, al Nuovo Cinema Aquila e al cinema Broadway, quarta edizione del Moscerine Film Festival (fino all'11 maggio), il primo festival cinematografico per bambine e bambini da 0 a 12 anni. Quasi trecento i cortometraggi realizzati dai registi under 12 nelle prime tre edizioni e oltre duemila i bambini protagonisti dei laboratori di educazione all'immagine. Nina Baratta direttrice artistica: "Un festival dal respiro internazionale, arrivano cortometraggi da tutto il mondo; al centro ci sono i bambini, giornalisti, registi, fotografi, giurati, quest'anno la più giovane ha 3 anni. Per noi questo festival è anche inclusione, perché il cinema parla una lingua universale, e lo facciamo con la Lis, con la comunicazione aumentativa alternativa, i sottotitoli e quest'anno anche con il Mami Voice e la mostra tattile". Il Festival (che ha ricevuto il Premio Dire Fare Cambiare 2025 come buona pratica per la città di Roma) si apre con una due giorni dedicata alle scuole. Quest'anno in giuria Mussi Bollini, ex vicedirettrice Rai Kids, Neri Marcorè, le produttrici Maria Fares e Simona Banchi, l'attrice Paola Michelini, il compositore e doppiatore Mirko Fabbreschi, il giornalista Giuseppe Fantasia e l'attore Antonio de Matteo, che dice: "C'era bisogno di questo da tanto tempo, così cominciamo a far crescere le nuove generazioni con un concetto dell'immagine diverso, capace di usarlo e sfruttarlo per raccontare le proprie storie, inquietudine,... Quando ho potuto fare il giudice in altri ambiti con corti fatti dai bambini è sempre difficile, perché sono molto onesti, è difficile valutarli, mi aspetto grandi cose". Questanno c'è anche il progetto "Giovani Registi Crescono", finanziato dal bando "Per Chi Crea" promosso dal Ministero della Cultura e da Siae, dedicato a tre giovani registi vincitori delle passate edizioni che potranno presentare i propri lavori, in una rassegna con i "colleghi" diplomati della Scuola delle Arti Pier Paolo Pasolini e 3 vincitori della Biennale College e avranno anche una troupe a disposizione per realizzare un nuovo cortometraggio.