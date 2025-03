Roma, spaccio con delivery h24 da San Basilio al centro: 18 arresti Roma, 27 mar. (askanews) -Spaccio di droga anche nell'area della movida romana, da Piazza Navona a Piazza del Fico. I carabinieri della compagnia di Roma Centro hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 18 persone, di cui 8 in carcere, gravemente indiziate di essere promotrici e far parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga; le altre 10 sono state sottoposte ai domiciliari e all'obbligo di presentazione in caserma. Le indagini, andate avanti per mesi, hanno permesso di individuare una struttura criminale, con base logistica nel quartiere San Basilio, dedita allo spaccio nel quadrante Nord-Est della Capitale, che arrivava fino al centro storico e con a capo, secondo i carabinieri, Alessio Capogna, parente di storici personaggi del narcotraffico romano. Il sodalizio avrebbe preferito uno spaccio "itinerante" con una sorta di "delivery service" a domicilio, in punti d'incontro fissi, e con ordinazioni tramite un "centralino" disponibile 24 ore su 24 e trattative fatte sulle app di messaggistica con formule particolari per indicare il tipo di droga e la quantità. Dalle indagini è emersa un'associazione con ruoli e turni di lavoro ben definiti e con regole ferree sia per i pagamenti che per la produttività o meno. Una piazza di spaccio capace di raggiungere un volume d'affari di 5.000 euro al giorno. Diversi gli arresti in flagranza, nel corso delle indagini è stato sequestrato circa mezzo chilo di stupefacente (tra crack e cocaina) e denaro contante ritenuto frutto dell'attività illecita.