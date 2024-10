Roma, si insedia il nuovo questore Massucci: "un sogno che si avvera" Roma, 2 ott. (askanews) -Nel suo discorso di insediamento, il nuovo questore di Roma, Roberto Massucci, ha parlato di sogno che si avvera: "Si realizza il mio sogno professionale. Un sogno che è cresciuto giorno dopo giorno e passa dalla storia di moltissimi di voi. È stato un momento in cui abbiamo condiviso qui, alla Questura di Roma, le criticità del momento e quello che stiamo vivendo ora ce ne sta proponendo altre, ma lo abbiamo fatto sempre con la logica dell'insieme, del fare squadra, con il sorriso e la serenità di un lavoro organizzato che deve distinguere una grande realtà come la Questura di Roma e la polizia della provincia di Roma". Alla cerimonia di insediamento negli uffici di via San Vitale ha preso parte anche il capo della polizia di Stato, Vittorio Pisani. Poco prima è stata deposta una corona di alloro sulla lapide all'ingresso della Questura in ricordo dei caduti della polizia.