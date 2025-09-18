Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trump PutinBimbo caduto a GenovaRiforma giustiziaIsraele GazaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
VideoRoma, naso ricostruito da zero ad un bimbo morso da un animale
18 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Roma, naso ricostruito da zero ad un bimbo morso da un animale

Roma, naso ricostruito da zero ad un bimbo morso da un animale

Mario Zama (Bambin Gesu') spiega l'intervento effettuato con il supporto di modelli e stampe 3D