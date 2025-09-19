Venerdì 19 Settembre 2025
Accedi
Uno yankee a Windsor
Deborah Bonetti
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Mig russi Estonia
Esplosione Marcianise
Sciopero treni 22 settembre
Btp Valore 2025
Tim Burton Monica Bellucci
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Roma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"
19 set 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Home
Video
Roma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"
Roma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"
Il ministro dello Sport: "La considero una tappa di transito di chi e' chiamato a intervenire"
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura | L'intervista di Giulia Carla de Carlo a Sara Fruner
Guarda il video