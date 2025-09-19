Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mig russi EstoniaEsplosione MarcianiseSciopero treni 22 settembreBtp Valore 2025Tim Burton Monica Bellucci
Acquista il giornale
VideoRoma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"
19 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Roma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"

Roma-Lazio, Abodi: "Orario anticipato non e' resa dello Stato ma tutela dei tifosi"

Il ministro dello Sport: "La considero una tappa di transito di chi e' chiamato a intervenire"