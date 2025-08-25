Lunedì 25 Agosto 2025
Il rompicapo del centrodestra
Gabriele Canè
Video
Città
Roma, Gualtieri: "Alla ex Fiera restituito un pezzo di citta' agli abitanti"
25 ago 2025
Quotidiano Nazionale
Video
Roma, Gualtieri: "Alla ex Fiera restituito un pezzo di citta' agli abitanti"
Il sindaco esulta: "Dopo oltre 20 anni. E' un intervento ambizioso e di grande valore"
© Riproduzione riservata
