Roma, brindisi dal tramonto a mezzanotte sul Ponte della Musica Roma, 29 lug. (askanews) - Dal tramonto a mezzanotte, degustazioni di vini affacciati sul fiume Tevere. Per la prima volta a Roma (dal 27 al 29 luglio) sul Ponte della Musica, che collega il quartiere Flaminio con lo Stadio Olimpico, l'evento che fa parte della manifestazione "Calici di Stelle" - a cura del Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l'Associazione Città del Vino - che fino al 25 agosto organizza in tutta Italia, da Nord a Sud, eventi dedicati al vino italiano nelle cantine, nelle piazze e nei borghi più belli, con i produttori che possono incontrare appassionati, turisti e curiosi, anche stranieri, per far conoscere e assaggiare i loro prodotti. All'appuntamento sul ponte romano 60 le aziende presenti, prevalentemente del Lazio ma non solo, con una selezione di oltre 150 etichette da provare passeggiando tra gli stand dislocati tra le arcate, con possibilità di partecipare anche a masterclass con sommelier.