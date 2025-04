Roma, alla Festa della Polizia i bambini cantano l'inno di Mameli Roma, 10 apr. (askanews) - I bambini di una scuola primaria di Frascati, insieme agli agenti dei reparti schierati, e alla folla in piazza del Popolo, a Roma, hanno cantato l'inno di Mameli per celebrare il 173esimo anniversario dalla Polizia. Presenti tra gli altri, alla cerimonia solenne, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani. La festa vuole anche essere un'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie al Villaggio della Legalità, che dall'11 al 13 aprile animerà la piazza con stand, dimostrazioni e incontri con le diverse articolazioni della Polizia.