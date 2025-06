Roma, al via la fase finale del restauro del mausoleo di Augusto Roma, 6 giu. (askanews) - Al via la fase finale dei lavori di completamento del restauro e di musealizzazione del Mausoleo di Augusto. La conclusione dei lavori è prevista alla fine del 2026, sotto la direzione tecnica della sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il contributo della Fondazione Tim. I lavori consistono nella realizzazione di opere di completamento e finitura degli ambienti interni, di restauro della cella funeraria e di installazione degli impianti di lluminazione, di videosorveglianza e di riscaldamento. Un progetto che rientra nella mission della Fondazione, come spiega Alberta Figari, presidente della Fondazione e del gruppo Tim: "E' un impegno molto importante. La fondazione Tim fin dalle origini di questo progetto è al fianco del Comune di Roma e della sovrintendenza di Roma Capitale con un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro, perché crede in questo progetto di restauro e di recupero del mausoleo che permette di combinare l'arte e la cultura con l'innovazione tecnologica. Tutto questo è stato permesso grazie a Tim spa che è il principale sostenitore della Fondazione Tim e tra l'altro la convinzione di sostenere il mausoleo ha portato anche Fondazione Tim a produrre un documentario sul mausoleo e sulla storia di Augusto che verrà poi messo a disposizione del pubblico, a brevissimo, gratuitamente anche su Tim Vision e permetterà anche a coloro che non potranno venire fisicamente in questo bellissimo luogo di poter comunque vivere il mausoleo e la storia di Augusto". Riqualificata anche piazza Augusto Imperatore. in un'ottica di valorizzazione del più grande sepolcro circolare conosciuto del mondo antico, come spiega Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino ai Beni Culturali: "Il progetto ha previsto di creare un raccordo tra la quota urbana e la quota archeologica. Un raccordo tra la città di sopra e la città di sotto, come a me piace dire, che funziona benissimo perché porta le persone al livello del mausoleo, ma consente anche di vivere nel contesto urbano in maniera corretta, la presenza del monumento". L'obiettivo è quello di garantire livelli minimi di comfort ambientale per i fruitori degli spazi musealizzati senza alterare il regime ottimale per la conservazione delle strutture storiche e delle loro superfici.