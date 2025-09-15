Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoRoger Waters alla Flotilla: "Seguiamo insieme la stessa bussola morale"
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Roger Waters alla Flotilla: "Seguiamo insieme la stessa bussola morale"

Roger Waters alla Flotilla: "Seguiamo insieme la stessa bussola morale"

"Un grande vantaggio rispetto alla Idf e a Israele"