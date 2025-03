ROC(K)&Measure 2025, nuove frontiere HR e formazione aziendale Milano, 5 mar. (askanews) - Ispirazione e confronto, per condividere progetti ed esperienze utili a due obiettivi su tutti: misurare il "Return on (Culture and Digital) Change - RoC(K) dei progetti di cambiamento e delle trasformazioni aziendali e mostrare come un approccio legato ai dati possa davvero fare la differenza nel business. Questi gli obiettivi di ROC(K)&MEASURE 2025, il format ideato dalla CEO di Smartive, Francesca Maria Montemagno, nella terza edizione che si è svolta al Talent Garden Calabiana di Milano. Proprio Montemagno ha analizzato i temi legati ad un cambiamento digitale che avanza a ritmo serrato e come nelle risorse umane e nella formazione si possa stare al passo con i tempi, anche grazie alla rivoluzione portata dall'AI: "In Smartive amiamo dire che trasformiamo le persone per lasciare che siano loro a trasformare le organizzazioni in cui operano. Il cambiamento culturale e valoriale del modo in cui lavoriamo abilita la vera trasformazione, quella che ha un impatto e determina i risultati sul mercato. Offriamo un approccio che presta attenzione alla misura, senza diventarne schiavi, ma è importante per prefissare dei Kpi e poi misurare ciò che produciamo con le iniziative di cambiamento". Nell'evento dedicato ai professionisti di HR, digital transformation e innovazione, non solo gli sviluppi su come quantificare il reale impatto degli investimenti nel cambiamento aziendale, ma anche talk e testimonianze di esperti in campi diversi. Come quella di Chiara Obino, già campionessa mondiale di apnea, che è intervenuta su come gestire la pressione nella sua disciplina: "L'ostacolo e la sfida non devono essere un blocco o un limite: come nell'apnea, non dobbiamo fermarci al disagio e alla sofferenza di trattenere il respiro, anche nella vita dobbiamo aprire lo sguardo e puntare sugli scenari che a volte si aprono anche in maniera inaspettata". Fra i diversi interventi, focus speciale tra innovazione, intelligenza artificiale e formazione immersiva con Amir Baldissera, Ceo di Experenti.