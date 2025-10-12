Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Video
Roccella: "Le gite ad Auschwitz? Servivano a dire che l'antisemitismo e' solo fascista. Non e' cosi'"
12 ott 2025
Roccella: "Le gite ad Auschwitz? Servivano a dire che l'antisemitismo e' solo fascista. Non e' cosi'"

La ministra: "Non si e' fatto i conti fino in fondo con questo problema nel nostro Paese"