Roby Facchinetti racconta "Parsifal - l'uomo delle stelle" Milano, 27 mar. (askanews) - "Parsifal - l'uomo delle stelle" è l'opera-prog che racconta le gesta del cavaliere mitologico con le musiche di Roby Facchinetti e le liriche di Stefano D'Orazio e Valerio Negrini, già protagonista dell'omonima suite musicale e album, grande successo dei Pooh del 1973 su questo personaggio. È un Cavaliere senza macchia, questo cavaliere ha un qualcosa di divino che stava sempre dalla parte giusta delle cose. Ecco, per noi era importante avere l'opportunità di raccontare quest'opera nella sua interezza con dei cambiamenti per rendere questo nuovo Parsifal molto più umano. La figura di Parsifal è ancora molto attuale e continua ad affascinare il pubblico. "Parliamo di Parsifal che è il più grande dei cavalieri mai esistiti, lui era un cavaliere veramente speciale e straordinario. Non è stato un cavaliere fantastico però che rientrava in qualche modo nella normalità. Lui era qualcosa di al di fuori di tutto questo". L'opera narra le imprese eroiche di Parsifal durante le crociate e il suo leggendario viaggio alla ricerca del Santo Graal, un tema che unisce mitologia, storia e leggenda in un'esperienza musicale di grande impatto. "Ci possono essere tanti motivi perché questo Parsifal possa piacere veramente nel senso più trasversale".