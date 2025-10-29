Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Video
29 ott 2025
Robotica, benessere digitale e Ai: le anticipazioni sul Ces 2026

Amsterdam, 29 ott. (askanews) - Robotica, salute digitale, Ai e computer quantistici. Kinsey Fabrizio, presidente di Cta, l'associazione Usa che organizza il Ces di Las Vegas, ha anticipato ad askanews i focus dell'edizione 2026, che si svolgerà dal 6 al 9 gennaio. "Vedrete molte soluzioni e tecnologie di intelligenza artificiale, ovviamente e molta robotica - ha detto dal Ces Unveiled di Asmterdam - questa sarà una categoria importante sia per il mercato consumer, con la robotica umanoide e la robotica intelligente per la casa, sia per le imprese, con aziende come Siemens che presenteranno la loro tecnologia robotica per la produzione industriale - poi avremo un mix davvero eccezionale di soluzioni indossabili incentrate sulla salute, il benessere e dispositivi medici". L'intelligenza artificiale sarà un tema chiave, ha detto Fabrizio annunciando una nuova area. "Abbiamo una nuova sezione del Ces chiamata 'Ces Foundry', focalizzata su intelligenza artificiale, blockchain e tecnologia quantistica, ma anche la mobilità avanzata sarà un tema importante: non solo la tecnologia dei veicoli, ma anche le tecnologie agricole e per l'edilizia industriale".

