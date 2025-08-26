Roberta Metsola al Meeting di Rimini 2025: "L'Europa deve diventare più agile e coraggiosa per affrontare le sfide future"

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, è uno dei volti internazionali più attesi del Meeting di Rimini 2025. Il suo intervento si inserisce in un contesto di dibattito cruciale sul futuro dell’Unione Europea, in linea con il tema dell’intera manifestazione: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Nel suo discorso, Metsola afferma che l’Unione europea “deve diventare più agile, più veloce, più giusta, più capace di produrre risultati concreti per le persone. Deve saper usare al meglio gli strumenti a disposizione e avere il coraggio di crearne di nuovi quando non li possediamo ancora”. Secondo la presidente, “lo status quo con cui tutti ci eravamo sentiti a nostro agio e che ha garantito cambiamenti per una generazione, non è più sufficiente”. Metsola sottolinea che la risposta dell’UE alle crisi degli ultimi anni “ci ha insegnato che per affrontare il nuovo mondo in cui viviamo, l’Europa deve cambiare”. E aggiunge: “Il coraggio è una parola difficile in politica. A volte sembra che tutti vogliano il cambiamento, ma pochi siano realmente disposti a cambiare”. Infine, ricorda le trasformazioni avvenute nel Parlamento europeo: “Negli ultimi anni è stato riformato in modo radicale, perché abbiamo capito che se le istituzioni diventano troppo miopi, troppo comode o troppo appesantite dalla burocrazia per adattarsi, i cittadini perderanno fiducia nella capacità dell’Europa di mantenere le promesse. Il mio caro amico David Sassoli ci aveva allertato su questo, anche qui a Rimini”.
© Riproduzione riservata