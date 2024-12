Robbie Williams: voglio costruire università e continuare a divertirmi Roma, 9 dic. (askanews) - Robbie Williams, il cantante che ha al suo attivo 85 milioni di album venduti, ha conquistato Roma con un'esibizione live in occasione della presentazione del film ispirato alla sua vita, "Better man", che arriverà nei cinema l'1 gennaio. Il regista Michael Gracey ha ripercorso attraverso un musical in live-action l'infanzia del cantautore inglese, l'esordio come componente più giovane della boy band "Take That", i successi come solista, la drammatica caduta e la straordinaria rinascita. Alla domanda cosa direbbe oggi a quel ragazzino sedicenne che sognava la musica Williams ha risposto: "Gli darei un abbraccio, gli direi che andrà tutto bene, di essere paziente, anche se quando hai quell'età non ascolti nessuno. Soprattutto gli darei un abbraccio". Quel ragazzino è ancora dentro di lui, nonostante oggi abbia 50 anni. "E' importante per me continuare ad essere anche quel ragazzino, avere uno spirito giovane, ridere, anche essere un po' sciocco". E alla domanda cosa vorrebbe fare dopo questo film celebrativo lui risponde: "Vorrei costruire hotel, università, possedere una squadra di calcio. Forse la Roma, ok, va bene!".