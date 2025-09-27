Venerdì 26 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaCard culturaIsraele GazaGarlascoPrincipe AndreaSinner
Acquista il giornale
VideoRivolte in carcere in Ecuador, 30 detenuti morti in una settimana
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Rivolte in carcere in Ecuador, 30 detenuti morti in una settimana

Rivolte in carcere in Ecuador, 30 detenuti morti in una settimana

Guayaquil (Ecuador), 27 set. (askanews) - I vigili del fuoco dell'Ecuador spengono un incendio dopo l'esplosione di un'autobomba all'esterno di un istituto penitenziario a Guayaquil, città più grande e popolosa dell'Ecuador tormentata dagli scontri tra bande rivali di narcotrafficanti, ha riferito la polizia. L'attacco - scrive Afp - è avvenuto dopo una settimana di rivolte nel carcere di Guayas, che hanno causato la morte di circa trenta detenuti.