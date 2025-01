Riparte da Caserta il Road Show 2025 del GSE Roma, 23 gen. (askanews) - Ha fatto tappa in Campania, a Caserta, il Road Show del GSE - "Diamo energia al cambiamento" - organizzato per far conoscere i meccanismi incentivanti e diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri specifici con le scuole, le pubbliche amministrazioni locali e le imprese. L'evento è iniziato alle 9:30, presso l'Auditorium della Provincia di Caserta, con i saluti di benvenuto di Monica Matano, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Caserta, Emilia Nocerino, Dirigente Scolastico ISISS Terra di Lavoro , Antonella Serpico, Dirigente Scolastico ISTIS-LS F. Giordani , Alfonsina Corvino, Dirigente Scolastico ITES L. da Vinci e di Maria Ruggiero, Dirigente Scolastico ITS M. Buonarroti . A seguire, il Presidente, Paolo Arrigoni, e i tecnici del GSE si sono confrontati con gli studenti di tutti gli istituti presenti. Grazie a una sessione dedicata del format "La transizione energetica: GSE incontra le Scuole", sono stati affrontati i temi della cultura della sostenibilità, degli impatti positivi della decarbonizzazione e dei benefici della condivisione dell'energia. Alle 14:30, presso il Salone della Camera di Commercio di Caserta, Marcello De Rosa, Presidente della Provincia di Caserta e Antonio Marchiello, Assessore Regionale Attività Produttive hanno dato inizio, con i saluti istituzionali, all'appuntamento "La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le Pubbliche Amministrazioni e le Partecipate Pubbliche". Durante l'incontro, oltre a essere presentati i tanti strumenti che il GSE mette a disposizione degli enti locali, in particolare per l'edilizia pubblica, per la mobilità sostenibile e per le comunità energetiche, è stato anche conferito il Premio "VIVI - Territorio Vivibile", riconoscimento dedicato ai comuni virtuosi che si sono contraddistinti nell'implementazione di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico. Le Pubbliche amministrazioni locali premiate con la targa sono state: il Comune di Castel Campagnano, il Comune di Carinaro, il Comune di Capodrise e il Comune di Dragoni. L'attestato di "Testimonial della transizione energetica" è stato invece conferito al Comune di Castel Volturno, al Comune di San Marcellino e al Comune di Santa Maria a Vico. Anche per questo appuntamento è stato allestito uno Sportello Informativo dedicato alle CER attraverso il quale gli Account Manager Specializzati del GSE hanno dedicato incontri specifici per approfondire i temi legati alle Configurazioni di Autoconsumo e in particolare alle Comunità Energetiche. "La provincia di Caserta ha registrato nel 2024 un incremento del 31% del numero di impianti fotovoltaici rispetto a fine 2023. Al 31 dicembre 2024 risultano, infatti, installati 19.460 impianti per una potenza complessiva installata di 415 MW, in aumento del 19,9% rispetto l'anno precedente. Sono 131 le Pubbliche Amministrazioni assististe dal GSE e di queste, 85 sono Comuni - ha dichiarato il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni. - Con questo Road Show, stiamo incontrando studenti, Pubbliche amministrazioni locali e imprese di tutta Italia con l'obiettivo di far conoscere i meccanismi di incentivazione e i servizi gestiti dal GSE, soprattutto attraverso l'esempio di quelle amministrazioni che stanno già beneficiando dei vantaggi della decarbonizzazione dei consumi e dell'efficienza energetica". "Questo evento rappresenta un passo fondamentale verso un futuro energetico più sostenibile e innovativo. La transizione ecologica non è solo una sfida, ma un'opportunità per ripensare il nostro modello di sviluppo, creando valore per i cittadini e le imprese - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Marcello De Rosa. - Il GSE si impegna con determinazione a sostenere il cambiamento, promuovendo soluzioni che valorizzino le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, garantendo al contempo trasparenza e inclusività nel percorso di trasformazione del sistema energetico nazionale. Noi, come Provincia di Caserta, abbiamo immediatamente aderito al progetto, riconoscendo il suo potenziale nel favorire una crescita sostenibile e nel valorizzare il nostro territorio ". Alle 17.00 l'ultimo appuntamento della giornata divulgativa rivolto ai rappresentanti delle associazioni di categoria e alle imprese del territorio. I lavori sono stati aperti da Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio Caserta e Marcello De Rosa. Attraverso il format dedicato "La transizione energetica: GSE incontra le Imprese e le Associazioni" sono stati illustrati tutti i servizi che il GSE mette a disposizione con focus sull'efficienza energetica e sui fondi PNRR dedicati dal GSE al comparto agricolo e all'autoconsumo diffuso. L'incontro, oltre a permettere un confronto con il GSE sugli strumenti di incentivazione più rispondenti alle esigenze del tessuto produttivo locale, è stato l'occasione per analizzare gli aspetti della Transizione 5.0 e per conoscere dettagliatamente le prerogative e i benefici delle comunità energetiche rinnovabili.