  Rinnovato il Camp Nou di Barcellona, si avvicina riapertura al pubblico

Barcellona, 23 set. (askanews) - Le immagini dall'interno del leggendario Camp Nou di Barcellona mostrano lo stadio quasi pronto a riaprire dopo una profonda ristrutturazione. I ritardi però impediranno di ospitare la prossima sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, che si giocherà invece nello stadio Olimpico della città catalana. La vicepresidente istituzionale del Barça, Elena Fort, ha spiegato che il club si sta concentrando sul poter riaprire al pubblico le porte dell'impianto in occasione della gara casalinga di Liga contro la Real Sociedad, domenica 28 settembre.