Rinnovabili, Toto (Renexia): partire da ascolto territori Roma, 11 nov. (askanews) - "Dobbiamo partire dall'ascolto dei territori, delle amministrazioni, fondamentale per la riuscita di qualsiasi progetto. Sicuramente la velocità di esecuzione dei processi è un tema ma ancora più importante è rendere questi processi pragmatici". Lo ha affermato a Ecomondo, nel corso dell'evento "Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità", promosso da Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, con la main partnership del player internazionale Renexia, event partner New Energy e trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale dallo stand di Almaviva nell'ambito di Ecomondo, il direttre generale di Renexia Riccardo Toto.