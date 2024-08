Rinnovabili, Pichetto: ok a decreto, riduciamo molto tempi procedure Roma, 7 ago. (askanews) - Via libera dal governo allo schema di decreto legislativo per "la semplificazione amministrativa nei processi di autorizzazione delle Rinnovabili, passiamo da 5 tipologie di procedure a 3 con una distinzione tra attività libere ad attività con procedura abilitativa semplificata che è la fascia di mezzo e poi una autorizzazione unica per quelle grandi. La sostanza è che si riducono notevolemente i termini dell'azione per quanto riguarda le procedure e si cerca di dare una accelerata su questo fonte rispetto alla tempistica che è sempre molto lunga". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin in conferenza stampa dopo il cdm che ha dato il via libera al decreto sui regimi amministrativi per le rinnovabili, detto anche Testo unico Fer.