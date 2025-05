Rinnovabili, Colombera (Legance): lavorare per i progetti Roma, 13 mag. (askanews) - "Venti anni di lavoro sulle rinnovabili ci ha insegnato che il nostro ruolo come consulenti legali non è quello di creare contrapposizioni o sostenere una parte contro un'altra ma di lavorare per i progetti. E dal punto di vista di un legale questo significa trovare soluzioni, aiutare a dialogare, ad interpretare, anche aiutare alla creazione di un fronte comune nei confronti delle autorità per far capire gli aspetti commerciali e finanziari perché i progetti si possano realizzare. Una giornata come questa dunque è molto utile perché è un'occasione di confronto, condivisione, portandosi efficacemente i compiti a casa e trovare soluzioni". Lo ha sottolineato Monica Colombera, Senior Partner e Coordinamento Dipartimento Energy & Infrastructure di Legance, in occasione del convegno "Agrivoltaico sostenibile: come conciliare la produzione agricola della Pianura Padana con la generazione elettrica rinnovabile che serve al Paese" promosso da Fondazione UniVerde, Coldiretti Lombardia, Starlight - a NextEnergy Group Company e Legance.