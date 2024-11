Rinnovabili, Braccia (New Energy): aiutare Comuni e enti locali Roma, 11 nov. (askanews) - Daniele Braccia (Vicepresidente dell'associazione delle ESCo di Italia 'Federesco' e CEO di New Energy) ha presentato la best practice New Energy nel corso del convegno promosso da Fondazione Univerde presso lo stand Almaviva a Ecomondo dal titolo "Amministrazioni locali, transizione energetica ed ecodigital: best practice e opportunità". Un convegno "molto utile per le Amministrazioni, in particolare i Comuni, che sono stati informati sugli incentivi attualmente vigenti in merito all'efficientamento energetico degli edifici destinati a finalità pubbliche, ma anche sulle possibilità a sostegno della piena diffusione sui territori di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le misure delineate riguardano, in particolare, lo strumento innovativo del Finanziamento Tramite Terzi, che permette di sollevare l'onere finanziario ed economico a carico dell'Ente, uno dei principali ostacoli che i nostri Comuni incontrano. Per qualità e competenze tecniche, New Energy può ricoprire, in questo circuito virtuoso, un ruolo decisivo nella promozione della cultura dell'efficienza energetica nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle comunità coinvolte".