Rimini Meeting: diretta video dell'incontro "Dal bisogno all'integrazione"

Nell’ultimo Rapporto Istat 2024 emerge un quadro complessivo non rassicurante: nel 2023 l’incidenza della povertà assoluta raggiunge l’8,5% tra le famiglie e il 9,8% tra le persone: si tratta di 2 milioni 235 mila famiglie e 5 milioni 752 mila persone in povertà. Al peggioramento ha anche contribuito il peso dell’inflazione, che si è abbattuto in misura maggiore sulle famiglie meno abbienti. Livelli mai toccati negli ultimi dieci anni in un Paese segnato da sempre maggiori disuguaglianze. La tavola rotonda avrà il fine di promuovere una visione di welfare comunitario con lo scopo di trovare risposte costruttive ai bisogni della comunità e dei cittadini.