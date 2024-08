Rimini Meeting, diretta live del convegno "Mercato Unico, Euro, Pnrr: quale sviluppo economico per l'Ue?"

Le elezioni europee sono alle spalle ma le domande sul futuro dell’Europa e dell’Italia sono tutte aperte. Uno dei grandi temi è lo sviluppo economico caratterizzato dal mercato unico, dall’euro governato dalla banca Centrale europea e dal grande piano di investimento del Next generation UE comunemente conosciuto in Italia come PNRR. Ne discutono tre protagonisti in un confronto che non ha nulla di scontato