Rihanna di nuovo incinta, lo svela mostrando il pancione al Met Gala New York, 6 mag. (askanews) - Rihanna aspetta il terzo figlio dal rapper ASAP Rocky. La cantante lo ha rivelato sfoggiando il pancione sul red carpet del Met Gala a New York. La 37enne poco prima di arrivare all'evento benefico aveva preannunciato la novità con uno scatto su Instagram e sul tappeto rosso ha indossato una camicetta con gonna grigia aderente di Miu Miu, stivali alti fino al ginocchio abbinati, una stola di pelliccia e un cappello a cloche nero, mettendo in bella vista la gravidanza e seguendo il tema "Black dandyism" della serata. Il suo compagno di lunga data ASAP Rocky, che ha co-presieduto il gala, è stato preso d'assalto dai giornalisti per gli auguri e le indiscrezioni. Anche per l'ultima gravidanza Rihanna aveva annunciato di essere incinta in modo spettacolare, mentre si esibiva nell'intervallo del Super Bowl. Lei e il rapper sono già genitori di RZA, nato nel maggio 2022 e Riot Rose, nata nell'agosto 2023.