Rigenerazione territorio, Capaccioli: sostenibilità delle città Vicenza, 24 mag. - A margine del Seminario Tematico "Le soluzioni passive per l'efficienza e il comfort" tenutosi a Vicenza, Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia, ha dichiarato: "Anche oggi a Vicenza, presso questa magnifica sede di Confindustria Vicenza - Ance Vicenza, ringrazio il Presidente Claudio Pozza per aver reso disponibile questo spazio. Abbiamo saputo coniugare, dal punto di vista tecnico, contenuti di altissimo livello grazie al profilo dei nostri interventi e dei relatori che hanno deciso di contribuire a questa giornata. Credo che il numero di partecipanti collegati online e in presenza dimostri quanto la qualità di Green Building Council Italia nell'erogazione di momenti formativi e informativi sia fondamentale. Noi intendiamo continuare a essere il punto di riferimento nazionale nella divulgazione di contenuti in materia di sostenibilità in ambiente costruito, perché immaginiamo un percorso virtuoso che estenda il concetto di sostenibilità dai soli palazzi di nuova costruzione a una rigenerazione del territorio nazionale, guardando molto di più alle periferie e ai quartieri, e che sia in grado di comprendere e interpretare anche la sostenibilità delle città. Ci sta a cuore non solo un ambiente costruito ben fatto e performante, ma anche la capacità dell'essere umano di vivere socialmente gli spazi in cui Green Building Council Italia, insieme a sviluppatori, costruttori e progettisti, interviene, per tornare a immaginare un percorso di vita sostenibile e non quartieri di solitudine." In collaborazione con GBC Italia