#RigeneraBoschi, progetto di Sorgenia a tutela delle foreste Roma, 27 set. (askanews) - Boschi e foreste, che ricoprono il 36,7% del territorio italiano, hanno ruolo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico. Per dimostrarlo e per contribuire alla loro tutela Sorgenia lancia il progetto #RigeneraBoschi, che attraverso sensori installati sugli alberi monitorerà lo stato di salute di 5 boschi italiani e realizzerà attività di educazione ambientale per studenti. "Dobbiamo valorizzare l'ecosistema dei boschi e delle foreste, in primis cercando di creare una consapevolezza sull'importanza e sul valore dell'ecosistema bosco e foresta, a partire dai ragazzi delle scuole ma anche in generale guardando ai diversi stakeholder" afferma Michele De Censi, amministratore delegato di Sorgenia, sottolineando come il bosco sia un elemento determinate per la "valorizzazione dell'ambiente e del territorio, in particolare di quei territori che oggi sono soggetti a spopolamento. Ma anche per preservare la biodiversità e perché cattura la Co2 presente nell'atmosfera e la va a stoccare in modo naturale". I sensori sono stati installati nel Parco Nord Milano in Lombardia, nel bosco di Forlì-Bertinoro in Emilia Romagna, nei boschi dell'Unione di Comuni Montana Colline Metallifere in Toscana, nel Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata in Puglia e nel Parco del Pollino, in Basilicata e Calabria. Sempre in due diverse zone: una in cui la foresta cresce spontaneamente, l'altra in cui si effettua una gestione sostenibile, attraverso un'attenta pianificazione degli interventi. Il monitoraggio, con raccolta dati in tempo reale, proseguirà per due anni nell'ambito di un progetto scientifico curato dall'Università Statale di Milano. "L'ipotesi principale del progetto è confrontare foreste che vengono gestite con un approccio sostenibile e foreste dove invece non si fa nessun tipo di gestione, come purtroppo accade ancora nella gran parte di quelle presenti nel territorio italiano" spiega il coordinatore Giorgio Vacchiano, professore di Gestione e Pianificazione forestale Università degli Studi di Milano. "Ci aspettiamo che una gestione oculata, attenta e pianificata migliori la risposta degli alberi al cambiamento climatico e alle crisi che le foreste oggi devono affrontare - aggiunge il docente - Il Forest lab del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali riceverà i dati mandati dai Tree Talker e li analizzerà con tecniche statistiche per capire le differenze tra le specie e tra i siti, quali alberi e in quali condizioni sono in grado di rispondere meglio agli stress ambientali". E al progetto scientifico si aggiunge la campagna educativa dedicata agli studenti di diverse scuole situate nei pressi dei boschi. I primi partire sono stati gli alunni di Milano, che hanno fatto plogging, attività sportiva che unisce una corsa leggera alla raccolta di eventuali rifiuti, nel Parco Nord. Del resto la maggiore consapevolezza sull'importanza di boschi e foreste, che Sorgenia punta a raggiungere con il progetto #Rigenera Boschi, non può che passare anche dal coinvolgimento dei più giovani.