Riforme, Tajani: più poteri a Roma è una priorità accanto a premierato Roma, 11 feb. (askanews) - "Ora si deve andare avanti. C'è una proposta di riforma costituzionale in Parlamento: bisogna far sì che una città come Roma possa avere i poteri che spettano ad ogni grande capitale. Per Forza Italia rappresenta una priorità nelle riforme costituzionali. Accanto al premierato serve dare più poteri a Roma". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Fi Antonio Tajani, a margine della presentazione alla Camera della pdl costituzionale. A chi gli ha chiesto se auspichi una approvazione ampiamente condivisa il vicepremier ha risposto: "Credo che la nostra sia una proposta di buon senso e quindi anche le opposizioni non abbiano nulla da obiettare sul fatto che Roma debba avere più poteri".