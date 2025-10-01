Riciclo, Petrucci (FDI): Rivedere Green Deal Roma, 1 ott. (askanews) - "La transizione ecologica in Italia è partita presto ma si scontra con la difficoltà di costruire impianti per la differenziata e termovalorizzatori. E ricordiamo che quelli di ultima generazione non inquinano. Questa difficoltà blocca la filiera. Va sottolineato che il green deal è stato pensato dai Paesi del nord Europa e non si adatta ai Paesi come il nostro. Il target della riduzione del 90% delle emissioni di gas serra al 2040 è stata suggerita alla Commissione Ue da esperti di cui nessuno è italiano, dunque non avevano contezza della nostra situazione. Questo ci porta a dire che i limiti posti sono da rivedere e spostare in avanti. Altro tema importante è il disaccoppiamento, tanto proposto in Italia, tra prezzo del gas e prezzo delle altre energie, soprattutto elettricità. Ma agire sulla regolamentazione è in primis una competenza dell'Unione Europea. Vi assicuro che nessuno, anche nel centrodestra, nega il cambiamento climatico, ma non può essere vissuto come condizionamento per modelli industriali opinabili e non funzionali". Lo ha detto Simona Petrucci, senatrice di FDI (commissione Ambiente), a Largo Chigi, format di Urania Tv.