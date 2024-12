Richard Gere a Che Tempo Che Fa: se potessi sarei italiano Milano, 23 dic. (askanews) - Richard Gere ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa in onda domenica su Nove ha parlato tra le altre cose dell'talia, di Pretty Woman e ha ricordato il padre recentemente scomparso. "Adoro l'Italia, se potessi sarei italiano. Sono cresciuto in una piccola città in upstate New York, gli unici ragazzini fighi erano gli italiani, elegantissimi, scarpe meravigliose, avevano questo modo di muoversi... Volevamo tutti essere italiani". Poi l'aneddoto su Pretty Woman, il primo incontro con Julia Roberts: "Io non ero così sicuro di voler recitare con lei..."