Ricerca, Bernini: investiremo 11 mld in infrastrutture entro 2026 Roma, 7 apr. (askanews) - "Stiamo predisponendo 50 milioni di euro in un bando per far tornare i nostri ricercatori in un momento in cui gli Stati Uniti disinvestono, purtroppo, sulla ricerca e noi stiamo strainvestendo perché il Ministero dell'ìUniversità, da qui al 2026, investirà circa 11 miliardi di euro in infrastrutture di ricerca". Così il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine degli Stati generali dell'Università organizzati da Forza Italia a Roma. "Stiamo investendo sulle infrastrutture di ricerca, è quello che stanno dicendo anche i rettori e ai presidenti di enti di ricerca ora a questo incontro, ma soprattutto stiamo predisponendo un piano per il rientro dei cervelli, i ricercatori che noi non chiamiamo cervelli in fuga, perché i ricercatori non fuggono, seguono i progetti che amano, in cui credono" ha aggiunto. "Il modo migliore per valorizzare l'università e la ricerca e creare delle infrastrutture su temi che siano moderni, sfidanti e innovativi e noi questo stiamo facendo" ha concluso Bernini.