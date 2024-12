Riaperta a Roma la Fontana di Trevi: resta limite agli ingressi Roma, 23 dic. (askanews) - A conclusione dei lavori di manutenzione della Fontana di Trevi, curati dalla Sovrintendenza Capitolina nell'ambito del programma di interventi PNRR Caput Mundi, domenica è stata restituita alla cittadinanza una delle aree più simboliche di Roma, tra le più amate e visitate al mondo. Ma resterà la regolamentazione dei flussi: l'accesso sarà garantito ad un numero massimo di 400 persone circa in contemporanea. Gli interventi - ricorda il Campidoglio - si sono resi necessari a causa dei fenomeni di degrado che hanno interessato il monumento, situato in una zona ad alta frequentazione pedonale e sottoposto a particolari condizioni microclimatiche che hanno favorito la formazione di patine biologiche, vegetazione infestante e depositi calcarei sulle parti più esposte al contatto con l'acqua. L'intervento, della durata di circa tre mesi e del costo di 327mila euro, ha previsto un'attività di pulitura approfondita delle superfici lapidee della parte inferiore del monumento, in particolare della scogliera e della zona tra il bordo della vasca e le gradinate di accesso. Sono state riparate le stuccature dei giunti in varie zone della fontana per preservarne l'integrità strutturale ed estetica ed è stata impermeabilizzata la vasca. Inoltre ACEA per ottimizzare la circolazione dell'acqua ha effettuato una manutenzione straordinaria su tutto l'impianto di ricircolo, pompe, apparecchiature elettromeccaniche, sostituendo anche gli organi di manovra presenti.